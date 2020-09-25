Güneyli Sahili; Yağma Hasan’ın Böreği mi?

Belediye mücavir alanı olan Güneyli Köyü Koyun Limanı’ndaki sahil Belediyeden alınıp Güneyli Köyü Muhtarlığına verilince , sahildeki kumsal , “Yağma Hasan’ın Böreği” misali eşe, dosta peşkeş çekildiği iddia edildi.Belediye mücavir alanı olan Güneyli Köyü Koyun Limanı’ndaki sahil Belediyeden alınıp Güneyli Köyü Muhtarlığına verilince , sahildeki kumsal , “Yağma Hasan’ın Böreği” misali eşe, dosta peşkeş çekildiği iddia edildi.Kıyak kiralama ile vatandaşa denize girilecek yer bırakılmadı.Koyun en güzel dinlence yeri olan kumsalın üzeri yağmalarcasına paylaşıldı.İnsanlar kumda uzanacak yer bırakmayan satıcıların derme, çatma, uyduruk tezgahları masa ve sandalyeleri dıfır deniz kıyısına kadar yayıldı.

Gazetemizi arayan koy sakinlerinin çekip gönderdikleri resimlerde sahilin hijyenden ne kadar uzak, satıcıların sergileri masa ve sandalyeleriyle kıyıya kadar uzandığını gösteriyor.Kumun içine yerleştirilen masa ve sandalyelerde oturan ve denize girenleri dikizleyen şapkalı amıcalar ile sahil kıyısına kadar uzanan masa, sandalyelerden vatandaşlar şikayetçiler.

Sahildeki 40 yıllık düzeni bozan muhtarlığın uygulaması kumsalda halka yer bırakmadı.

Kırk yıldır Güneyli Sahili’nde yaşayan yazlıkçılar bu durumdan rahatsızlar.Kumsal kahve bahçesi gibi kullanılan ve buralarda şapka, gözlük, pantalon,çeketle sahilde avcılık yapan insanlardan, kuralsız seyyarlardan koy sakinleri çok şikayetçiler böyle bir düzenlemeyi beceremeyen köy muhtarlığına sahildeki kırk yıllık yazlıkçılar isyan ediyorlar.Bu konuda geniş ve teferruatlı haberimizi Pazartesi günü yayınlacağız.

Haber Merkezi