Maske Takmayanlara Cezalar Yağacak

İç işleri Bakanlığınca tüm yurtta maskesiz dolaşım yasaklandı.Umuma ait yerler dışında da sokaklar da maskesiz gezilemeyecek.Maskesiz gezenlere

3 bin 100 lira, işletmelerine maskesiz vatandaşları alanları 7-9bin lira arasında para cezaları kesilecek.Cezalarını 10 gün içinde ödemeyenlere hapis

cezası uygulanacak.Bu konuda İç İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konudaki uyarılarına kulak asmayanlara anladıkları dilden davranılacak.

Bilhassa 17- 45 yaş arasındaki vatandaşların maske takmadıkları ve bu nedenlede son 1 ayda ölüm vakalarında yüzde 35 ‘e varan genç

ölümler olmaya başlaması üzerine, bu acil ve ürkütücü

tabloların önüne geçmek için ilgili bakanlıklar artık uyarma yerine ceza tatbikatına başlaycaklar.

Bütün vatandaşlarımıza duyurulur.

Haber Merkezi