Turan Bayramiç-Ezine yolundaki çalışmaları yerinde inceledi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde devam eden Bayramiç-Ezine yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

“Hemşehrilerimizin her anlamda işlerini kolaylaştıran yatırımlarımıza devam ediyoruz” diyen Turan şunları kaydetti: “Tüm dünya olarak pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ama oturup bu sürecin bitmesini beklemeyeceğiz. Güçlü bir yönetim modeliyle salgına karşı tedbirlerimizi alırken ülke olarak yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bilindiği gibi Ezine’de; Türkiye’de sayılı, bölgemizde ise tek, faaliyete geçtiğinde binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak, Çanakkale’mizin ekonomisine ciddi katkıları olacak olan Gıda İhtisas OSB çalışmaları hızla devam ediyor. Büyük projeler bir bütündür. Lojistik en önemli unsurlardan biri. Bu anlamda Ezine-Bayramiç yolunun yenilenmesi ve genişletilmesi büyük bir ihtiyaçtı ve yatırım programımızdaydı.

2020 yılı başında çalışmalarına başlanılan Bayramiç-Ezine yolumuzun, sıcak asfalt olacak şekilde, 2021 yılında bitmesini planlıyoruz. Yolun tamamı 21 bin 800 m ve şu an işlerin %60’ı bitmiş durumda. Tamamlandığında Bayramiç ve Ezine arasında ulaşımı kolaylaştıracaktır. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Haber Merkezi