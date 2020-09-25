Tezgahlarda Palamut Balığı Bereketi

Çanakkale Boğazı’nda kendini göstermeye başlayan palamut balığı tezgahları süsledi.Çanakkale Boğazı’nda kendini göstermeye başlayan palamut balığı tezgahları süsledi. Tanesi 10 TL’den satışa sunulan palamutun bollaşmasıyla birlikte fiyatının düşmesi bekleniyor.

Çanakkale’de, 1 Eylül’de başlayan av sezonuyla birlikte balık tezgahları dolup taşmaya başladı. ‘Akın balığı’ olan palamut da tezgahlardaki yerini aldı. Çanakkale Boğazı’nda yakalanan 350- 400 gramlık palamutların tanesi 10 TL, satışa sunuldu. Yeni sezonun ilk palamutları büyük gördü.

İlçemizde de B.Mustafa Reis isimli tekne balıkçıları 49 kasa.686 adet palamut balığı yakalayarak ilçemiz köylerine (Bolayır, Güneyli,Demirtepe, Kavakköy, Evreşe) ye tanesi 10 TL’ye satış yapmak üzere yola çıktı. Haber Merkezi