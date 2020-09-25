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Siyasiler Neşet Ertaş’ı Andı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın ölümünün 8.yıldönümünde siyasiler anma yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladılar.Belediye Başkanı Özacar mesajında ,”Ülkemizin yetiştirdiği en önemli ozanlarından, halk müziği sanatçısı NeşetErtaş’ı aramızdan ayrılışının sekizinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”sözlerini ifade etti.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Neşet Ertaş, Türk halk ozanı, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi.
Bozkırın Tezenesi, büyük usta NeşetErtaş’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”dedi

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