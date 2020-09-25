CHP İlçe Başkanlığı Eczacılar Haftasını Kutladı

CHP İlçe Yönetimi Eczacılar Haftası nedeniyle ilçemizdeki tüm eczacılar adına Neyir Eczanesinin Eczacılık Haftasını kutladı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan sizlerin Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun” diyerek Neyir Eczanesi’ne çiçek takdim etti. Başkan Parlak, eczaneye gelen hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Haber Merkezi