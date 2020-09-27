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Sürücü’den Eczacılık Günü Kutlaması

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür 26 Eylül Türk Dil Bayramını kutladı.Büyükzöngür Türk Dil Bayramını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü hatırlatarak kutladı. “Milletin çok bariz vasıflarından biri dildir.Türk milletindenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne ve topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”sözüyle 26 Eylül Türk Dil Bayramını kutladı.
Haber Merkezi

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