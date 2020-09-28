GÜNCEL HABERLER 

Enerji ve Altyapı Politikaları Sorumlusu,Balıkesir Milletvekili Akın ve Milletvekili Ceylan İlçemizdeydi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İlçe Örgütünü ziyaret ettiler.Sonrasında Belediye BaşkanıMustafa Özacar’ı makamında ziyaret ederek ardından, yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Başkanı Özacar ile Gökbüet Barajı, Kapalı Pazaryeri proje alanında incelemelerde bulunarak, yenilebilir enerji konusunda değerlendirmelerde bulundular. Program sonunda çarşı turu yaparak esnaflara hayırlı işler dilediler.Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

CHP 97’İNCİ YAŞGÜNÜNÜ KUTLAYACAK

buyukzafer 0

“Anafartalar Zaferi’nin 105. Yılı Kutlu Olsun”

buyukzafer 0

Köylüler Faizlerin %1-2 ye Düşürülmesini İstiyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.