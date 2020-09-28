Enerji ve Altyapı Politikaları Sorumlusu,Balıkesir Milletvekili Akın ve Milletvekili Ceylan İlçemizdeydi

CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İlçe Örgütünü ziyaret ettiler.Sonrasında Belediye BaşkanıMustafa Özacar’ı makamında ziyaret ederek ardından, yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Başkanı Özacar ile Gökbüet Barajı, Kapalı Pazaryeri proje alanında incelemelerde bulunarak, yenilebilir enerji konusunda değerlendirmelerde bulundular. Program sonunda çarşı turu yaparak esnaflara hayırlı işler dilediler.Haber Merkezi