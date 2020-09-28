Mesleki Eğitim Merkezlerinde Esnaf ve Sanatkarların Lise Diploması Almasına Bir Fırsat Sunuldu

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Esnaf ve Sanatkarlar için lise diploması kolaylığı sundu.

Mesleki Eğitim Merkezlerine devam ederek yada dışarıdan sınav ile ustalık ve kalfalık belgesi alan esnaf ve sanatkarların telafi dersleri ile Lise Diploması Programına katılarak lise diploması almaları mümkün..Başvuru yeri mesleki eğitim merkezleri..

KİMLER YARARLANACAK?

-Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler.

-Dışarıdan ustalık, kalfalık sınavına girmiş ortaokul ve imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.

TELAFİ EĞİTİMİ ŞARTLARI

-Diploma programına başvuranlar 36 haftaya kadar eğitim- öğretim programları ile telafi derslerine devam ederek,sonunda sınavda başarılı olup diplomaya hak kazanacaklar.

AÇIK LİSEDE TAMAMLANMIŞ DERSLERDEN MUAFİYET

Açık öğretim lisesi ve lise programını terk edenlerden belgelerini sunmak suretiyle ders muafiyetinden yararlanabileceklerdir.

YAŞ ŞARTI YOK

Her yaştan esnaf ve sanatkarlar başvurabilir.

BAŞVURU NE ZAMAN? NEREYE?

Talep edenlerin 28 Eylül- 07 Ekim 2020 tarihleri arasında Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Kimlik Fotokopisi

-Kalfalık ve Ustalık Belgesi Aslı ve Fotokopisi

– 1 Adet Biyometrik Fotoğraf

– Öğrenim Belgesi (Açık lisede aldığı ders dökümü)





