GÜNCEL HABERLER 

Kaçak sigara ve tütün operasyonu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilçemizde , tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerine yapılan denetimlerde; 29 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 28 paket gümrük kaçağı tütün, 9 kutu bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, gümrük kaçağı 750 adet çakmak, gümrük kaçağı 12 kutu çay, 30 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, bin 350 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 31 adet sökülmüş bandrol ve 40 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.Denetimlerde ele geçirilen tütün ve tütün mamulleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yeri sahibi F.K. isimli şahsın hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

SÜRÜCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMLERİNDE ADNAN MENDERESİ ANDI

buyukzafer 0

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” Sloganıyla Denetimler Gerçekleşti

buyukzafer 0

HAVSA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TEKİN’DEN ÖZACAR’A ZİYARET

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.