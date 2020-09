Siyasilerden Ermenistan’a Kınama Mesajı

Ermenistan’ın , Azerbaycan’a yapmış olduğu saldırıya siyasilerden kınama mesajları geldi.

Özacar mesajında; “Ermenistan’ın, dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yapmış olduğu hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak sivil yerleşim yerlerine saldıran, bölgenin barış ve istikrarına kast eden Ermeni işgalcilere karşı her zaman Türkiye can Azerbaycan’ın yanındadır. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.”dedi.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür mesajında; “Uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’da sivil vatandaşları hedef alan bir saldırı yapan Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum.

Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum.”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Ermenistan’ın, dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yapmış olduğu hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”dedi.Haber Merkezi