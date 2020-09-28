Sürücü’den İtfaiye Haftası Kutlaması

Sürücü İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Personelinin İftaiye Haftasını kutladı.Sürücü”Bugün, modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan İtfaiye Teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa etmektedir.

Bu vesileyle, milletimizin can güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken, görevi başında bulunanlara teşekkür ediyor, tüm İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası’nı kutluyoruz.”dedi.

Haber Merkezi