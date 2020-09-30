Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları belli oldu. Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Parti daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan bir siyasi harekettir.
Evreşe Belde Başkanlığı’na atanan Sn.Selvet Uysal’ ı tebrik ediyoruz.
Bayrağı devreden bugüne kadar özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Sn. Ahmet Gamsız başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Görevine devam eden Kavakköy Belde Başkanımız Sn.Süleyman Işık’a başarılar diliyoruz.”dedi.Haber Merkezi
Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları Belli Oldu
Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları belli oldu. Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Parti daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan bir siyasi harekettir.