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Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları Belli Oldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları belli oldu. Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Parti daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan bir siyasi harekettir.
Evreşe Belde Başkanlığı’na atanan Sn.Selvet Uysal’ ı tebrik ediyoruz.
Bayrağı devreden bugüne kadar özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Sn. Ahmet Gamsız başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Görevine devam eden Kavakköy Belde Başkanımız Sn.Süleyman Işık’a başarılar diliyoruz.”dedi.Haber Merkezi

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