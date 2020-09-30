Ak Parti Evreşe ve Kavakköy Belde Başkanları belli oldu. Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Parti daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan bir siyasi harekettir.

Evreşe Belde Başkanlığı’na atanan Sn.Selvet Uysal’ ı tebrik ediyoruz.

Bayrağı devreden bugüne kadar özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Sn. Ahmet Gamsız başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Görevine devam eden Kavakköy Belde Başkanımız Sn.Süleyman Işık’a başarılar diliyoruz.”dedi.Haber Merkezi