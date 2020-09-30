Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Vali Aktaş’a Ziyaret

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü İl Başkanı Naim Makas ve diğer il başkanları ile birlikte Vali Aktaş’ı makamında ziyaret etti.Vali İlhami Aktaş’ı, Ak Parti İlçe Başkanları ve İl Başkanı Naim Makas ile birlikte makamında ziyaret ettiler.Sürücü Misafirperverliği için Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.

Birlik ve beraberlik ruhunun sembolü olan şehrimiz, hizmet ve çalışmalarımız ile ülkemizin 2023 hedeflerine daha fazla katkıda bulunacaktır. Bizler AK Parti Çanakkale Teşkilatı olarak var gücümüzle şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dediler.Haber Merkezi