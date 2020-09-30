TURAN: “KAMP ATEŞİ ÇANAKKALE’DE YAKILDI”

Ulusal radyo programcıları ve sosyal medya fenomenleri Çanakkale’ye turistik ziyarette bulunarak kamp yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan; “Doğal güzellikleri, kadim tarihi, destansı zaferlere ev sahipliği yapması ile adeta bir çekim merkezi. Şehrimiz, kamp tutkunları için de eşsiz bir alan sunuyor.” dedi.Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Çanakkale’miz her alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli bir cazibe merkezi. Yatırımlarımız ve projelerimizle Çanakkale’mizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmakta kararlıyız. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci sektörü olumsuz etkilese de yine de şehrimize turistlerin gelmeye devam etmesi son derece kıymetli. Ülkemizin önemli radyo programcılarını ve sosyal medya fenomenlerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu tarz etkinliklerin olması şehrin tanıtımına da katkı sunuyor. Misafirlerimizin geziye ilişkin paylaşımları milyonlarca takipçiye ulaşacak. Herkesi şehitler ve destanlar diyarı Çanakkale’mizi görmeye davet ediyoruz.Doğa harikası, saklı cennet Ezine Dalyan Pembe Göl’de çadır kamp kuran konuklar, Alexandria Troas kazı alanını gezerek Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’den yöre hakkında bilgi aldı.Gezide; Radyo D Programcısı Adem Metan, Radyo Turkuaz Programcısı Hopdedik Ayhan, Radyo 7 Programcısı Umut Öztürk, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Radyo D Programcıları Fatih Uslu ve Polat Labar, Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni ve Sosyal Medya Fenomeni Abdurrahman UZUN, Odun Herif Twitter Fenomeni Kadir Doğrubakar, Dna Digital Ajans Başkanı Muhammed Zeren, Belgesel Yönetmeni Fatih Yıldız Can, Gafebesi Sosyal Medya Fenomeni İzzettin Uluışık, Sosyal Medya Fenomenleri Kemal Ekşioğlu, Murat Soydan, Malidesidero Sosyal Medya Fenomeni Mehmet Ali Karahan, Argostroloji Sosyal Medya Fenomeni Eray Efe yer aldı.