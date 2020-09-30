“15 Temmuz’un Ardından ” Sosyal Bilimler Liseleri E-Kurultayı

Cumhurbaşkanlığın 15 Temmuz Destanı’nın 4 üncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına yıl boyunca faaliyetler yapılması talimatları kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik planlandı.Planlanan bu etkinlikler çerçevesinde aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun bir kez daha hatırlanması ve hatırlatılması, şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize kasteden bu ve benzeri darbe girişimlerine karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması, ulusal/uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması amacıyla akademisyenlerimizin katkıları, sosyal bilimler liseleri öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla Türkiye geneli resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 29 Eylül 2020 tarihinde 14.00’da Genel Müdürlüğün Youtube kanalı https://youtu.be/YH_WDLG9VQ8 linkinden canlı yayınlanarak gerçekleştirildi.Haber Merkezi