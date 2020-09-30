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Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitim

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizdeki anaokulu öğrencilerine yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi. İlçesindeki anaokulu öğrencilerine yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi.Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince eğitimde minik öğrencilere yangın ve deprem konusunda bilgiler verilip bu durumlarda ne yapmaları gerektiği anlatıldı.İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamındaki eğitimde öğrencilere ekiplerin yaptıkları hizmetler ile deprem ve yangın konusunda itfaiye çavuşu Hüseyin Keskin tarafından bilgiler aktarıldı.Yapılan bilgilendirmede, minik öğrencilere itfaiyenin 110 numaralı telefondan aranması, deprem anında ve yangın sırasında ne yapmaları konusunda anlatım gerçekleştirildi.

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