Turan”Gıda OSB Yükselmeye Başlıyor”

Çanakkale Gıda OSB’nin idare binasının inşaatına başlandığının müjdesini veren Turan, “Gıda OSB’nin idare binasının inşaatına başlandı. Toplamda 1000 m2’den fazla bir alana sahip. Çatısında bulunan güneş panelleriyle kendi elektriğini üretecek çevreci bir yapı. Gıda OSB yükselmeye başlıyor. Kendi Mega projemizi gururla takip ediyor, sabırsızlıkla bitmesini bekliyoruz. Kazanan Çanakkale’miz olacak.” dedi.

Gıda OSB’deki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, “Gıda OSB’miz 1500 dönüm arazi üzerinde 91 gıda ve tarım fabrikasının yükseleceği, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak bir Türkiye projesidir. Altyapısı yüzde 40, elektrik ana hat projesi yüzde 60 durumda. OSB 2 şebeke ve aydınlatma yer teslimi yapıldı. Şu ana kadar 148 adet başvurumuz var. Firmalarla ilgili kapasite raporları hazırlanmaya başlandı.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi