SÜRÜCÜ’DEN YAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Yaşlılarımıza olan bağlılık duygularımızın belirli tarihler ile sınırlı olmadığını belirterek yılın her günü sizlerle birlikte olduğumuzun unutulmamasını ümit ediyorum.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, tüm değerli büyüklerimize tüm kalbi duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı, uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”mesajını iletti.Haber Merkezi