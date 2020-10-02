Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Yaşlılarımıza olan bağlılık duygularımızın belirli tarihler ile sınırlı olmadığını belirterek yılın her günü sizlerle birlikte olduğumuzun unutulmamasını ümit ediyorum.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, tüm değerli büyüklerimize tüm kalbi duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı, uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”mesajını iletti.Haber Merkezi
SÜRÜCÜ’DEN YAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Yaşlılarımıza olan bağlılık duygularımızın belirli tarihler ile sınırlı olmadığını belirterek yılın her günü sizlerle birlikte olduğumuzun unutulmamasını ümit ediyorum.