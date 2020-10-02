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SÜRÜCÜ’DEN YAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Yaşlılarımıza olan bağlılık duygularımızın belirli tarihler ile sınırlı olmadığını belirterek yılın her günü sizlerle birlikte olduğumuzun unutulmamasını ümit ediyorum.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, tüm değerli büyüklerimize tüm kalbi duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı, uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”mesajını iletti.Haber Merkezi

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