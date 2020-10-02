DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İçisleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,01 Ekim 2020 Perşembe günü,denetimler yoğun bir şekilde devam etti.

“Sağlık icin Hepimiz icin” mottosu ile,tüm yurt genelinde, konaklama tesisleri,avm ,pazar yerleri, sosyete pazarlari,lokanta,kafe, restoran, kahvehane,kiraathane,çay bahçesi,düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri,internet kafe ve elektronik oyun yerleri,sehir ici ve şehirler arasi toplu ulasim araçları,otogarlar,ticari taksiler,taksi duraklari, park/piknik alanlari,lunapark/tematik parklar ve tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde,temizlik,maske ve fiziki mesafe kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili denetimler yapıldı.

*sosyal mesafe * hijyen * temizlikHaber Merkezi