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Aleaddin Mahallesi Muhtarı’ndan İtfaiye Personeline Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Aleaddin Mahallesi Muhtarı ve azaları İthaiye Haftası nedeniyle itfaiye personellerini ziyaret edip, günlerini kutladı.Aleaddin  Mahallesi Muhtarı Gülnur Turan; “Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimiz başta olmak üzere; görevlerini yürüten, bu zorlu mücadelelerinde büyük bir özveri örneği göstererek cesaret ve onuruyla görevlerini yerine getiren itfaiye personelimizin haftalarını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.Haber Merkezi

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