İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri konulu genelgesi doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile, Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Zabıta Ekipleri ile ilçemizde market , kasap, dükkanlar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı.
Kaymakam Kılınçkaya , Covid-19 nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda işletme sahiplerini ve vatandaşları uyararak daha dikkatli olunmasını istedi.Haber Merkezi
“SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN” MOTTOSU İLE KORONAVİRÜS DENETİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR
İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri konulu genelgesi doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile, Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Zabıta Ekipleri ile ilçemizde market , kasap, dükkanlar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı.