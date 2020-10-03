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“SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN” MOTTOSU İLE KORONAVİRÜS DENETİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri konulu genelgesi doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile, Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Zabıta Ekipleri ile ilçemizde market , kasap, dükkanlar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı.
Kaymakam Kılınçkaya , Covid-19 nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda işletme sahiplerini ve vatandaşları uyararak daha dikkatli olunmasını istedi.Haber Merkezi

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