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Kokoreç -Midye ve Balık Evi Açıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz gençlerinden Serkan Duman ile Taner Fırtın’ın açtığı hijyenik kokoreç, midye ve balık evi Pazaryerindeki A101 Markete çıkan yolda (Meydan Manavı) üst tarafındaki sokakta açıldı.
Kokoreç ve Midye sevenler daha ilk günlerde kokoreç yemek için Çınar 6 kokoreç evini tercih ettiler.Hijyenik bir pişirme sistemiyle kısa sürede sağlıklı ürünleri beğeni topladı.

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