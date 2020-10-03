Şişli Belediye Başkanı Keskin İlçemizde Ziyaretlerde Bulundu

İstanbul’un ilçesi Şişli’nin Belediye Başkanı Muammer Keskin ilçemizde bir dizi z,yaret gerçekleştirdi.Keskin , Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın misafiri olarak ilçemize geldi. Eşi, başkan yardımcıları ve çalışma arkadaşları ile birlikte Gelibolu Belkediyesini ziyaret eden Başkan Keskin, tarihe tanıklık etmiş dünyanın tanıdığı Gelibolu’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki gün boyunca ilçemizde konuk edilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve beraberindeki heyet ile birlikte çarşıda esnaf turu yaparak, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaflara hayırlı işler ve bol kazanç temennisinde bulundu. Çarşı turunda esnafların genel sıkıntılarını da dinledi.Ardından her noktasında tarihin izlerini barındıran ilçemizde konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin içerisinde binlerce doküman ve savaş kalıntısı eserlerin sergilendiği Gelibolu Savaş Müzesi ile Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyan antika Traktör Müzesini gezdi.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve beraberindeki heyetle tarihsel mekanlara yaptığı bir ziyaret de Gelibolu Mevlevihanesi oldu. 17’inci yüzyıldan günümüze ulaşan, geçmişte kültür ve sanat merkezi olarak da kullanılan, günümüzde sema gösterilerinin yapıldığı Mevlevihane hakkında konuklara bilgi aktardı.İlçemize bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ziyaretlerine ilçe örgütünle başladı, CHP İlçe parti binasının ziyaretinin ardından belediye başkanı Mustafa Özacar’ın makamında biraraya gelerek esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiler.