DİKKAT..!Covid-19 ‘u Umursamayanlara Önemli Uyarı…!

İlçemizde bazı vatandaşlarımızın hala Covid-19’u umursamaz davranışları yüzünden vaka artışları düşmüyor, artıyor.Son haftada vaka sayısının 150’yi geçtiği öğrenildi.

Son iki aydır, ilçemizdeki vaka sayılarının artması üzerine vatandaşta tedirginlik yarattı.

Özellikle bazı mahalle kahveleriyle, bazı lokantalardaki başta mesafe ve maske olmak üzere sürdürülen dikkatsizlik yüzünden sayılarda bir türlü azalmıyor.

Evlerde karantinaya alınanların sayılarında da bu yüzden artışlar oluyor.İlçemizde daha sıkı kontrollerin yapılması, korunma koşullarını yerine getirmeyenlere ağır cazalar kesilmesini isteyen vatandaşlar nasihatla uslanmayanların hakkı kötektir.”Bu tiplerin anlayacağı dilde ağır para cezalarının kesilmesidir diyorlar.