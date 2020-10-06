Özacar Doğalgaz Sorununa Açıklama Getirdi

Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı dün yapıldı.Dün yapılan Belediye Mecliste 2021- 2022- 2023 yılları çoklu Mali Bütçesi görüşüldü.Başkan Özacar açıklamalarda bulundu.Özacar Gelibolu’da uzun süredir tartışılmakta olan doğalgaz ile ilgili bugüne kadar yapılan yazışmalarla, belgeler üzerinden meclis üyelerini uzun uzun bilgilendirdi.

Başkan Özacar, Belediye Başkanı ilçemize doğalgaz yaptırmıyor propagandalarına elindeki yazışmalar dosyasından örnekler vererek bunun aslının olmadığını sadece doğalgazın engellenmesinin siyasi olduğunu söyleyerek “biz Lapseki’ye Çanakkale ile diğer ilçelere yapılan koşullarla doğalgaz yapılmasını istedik.Oysa bize diğer ilçelerle yapılan şartların dışında şartlar sunularak engellndik.”dedi.Özacar bu konuda eğer gerçeken iktidar Gelibolu’ya doğalgaz getirmeyi istiyorsa neden programından Gelibolu, Eceabat ve Adaları programından çıkardı? Bu konuda eğer samimi iseniz niye 3 yıllık programa bizi almıyorsunuz? dedi.

Özacar bu konuda geniş açıklamalarda bulunduktan sonra gündemin diğer maddelerine geçerek, gündemde bulunan mali yılı tarifeleri ile gündemde bulunan norm kadro, imar değişikliği maddelerini görüşerek meclis görüşmelerini tamamladı.