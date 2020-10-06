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Pandemi süreci olta malzemeleri satışlarını ikiye katladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Eski dönemde hayatın yoğun akışı içerisinde doğa sporlarına yeterli vakit ayıramayan vatandaşların, Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ardından kalabalıklardan uzaklaşıp doğaya daha çok açılarak farklı etkinliklerde bulunması olta malzemesi satıcılarının da yüzünü güldürdü.Eski dönemde hayatın yoğun akışı içerisinde doğa sporlarına yeterli vakit ayıramayan vatandaşların, Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ardından kalabalıklardan uzaklaşıp doğaya daha çok açılarak farklı etkinliklerde bulunması olta malzemesi satıcılarının da yüzünü güldürdü.Pandeminin yüksek seyrettiği süreçte insanlar, şehir merkezinden kaçınarak doğa sporlarına, kampçılığa, tırmanışa ve balık tutma gibi etkinliklere yönelme fırsatı buldu. Kamuda veya özel firmalarda çalışan vatandaşlar, virüs nedeniyle işlerinden uzak kaldıkları dönemlerde yeni hobiler edindi. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar bu süreçte kalabalıktan uzak durarak göl, gölet, akarsu, su kanalları ve deniz kenarlarında olta ile balık tutarak vakit geçirdi.Gereken malzemelerin satışını yapan işletmelerin satışları ise ikiye katlandı.İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde de Hüseyin Ayçicek olta balıkçılığı ile dün 5 kg Çupra balığı yakalama fırsatı buldu.

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