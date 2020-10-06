Sürücü’den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kutladı.

Sürücü; “

Toplum olarak insanlar, hayvan yaşamının sağlıklı ilerlemesinden sorumludur. Sadece gözümüzün gördüğü değil, bütün hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını unutmayalım.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.”dedi.Haber Merkezi