Turan’dan Terzialan – Çan yol çalışmalarına Açıklama

“Terzialan-Çan arasındaki yol, hemşehrilerimiz için önemli bir ihtiyaçtı.” diyen Başkan Turan Uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir konuydu. Hızlı bir şekilde yapımı tamamlanan asfalt yol toplam 6,5 km. Yolumuzun 4 km’sinde kısmi genişletme çalışmaları yapılarak genişlik 6m’den 15m’ye çıkarıldı. 2,5 km kısmında ise sıcak asfalt yapımı, kanalizasyon bakımı, şebeke su hatları gibi alt yapı işleri de yapıldı. Yolun genişletilmesi; kaza oranlarının azalmasına vesile olacak, daha kolay ve hızlı bir ulaşım sağlayacak. Bu anlamda beldemiz için oldukça önemli ve yapılması gereken bir çalışmaydı, hayırlı olsun. Köylerimizi, beldelerimizi ve ilçelerimizi birbirinden ayırmadan hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.