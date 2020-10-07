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Bayramiç Göleti ve Sulaması Projesi Onaylandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ekim ayı İl Genel Meclisi toplantısında Bayramiç Göleti’nin ve sulama projesinin onaylandığı bilgisi verildi.
CHP İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner’in önceki günlerde verdiği dilekçede “Bayramiç göleti ve sulaması proje yapımı”ile ilgili bir proje sunmuşlardı.Bu proje ekim ayı meclis toplantısında sonuçlanarak, onaylandı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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