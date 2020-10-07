Fulya Ahşap Ekonomik Isınma Başlattı

Kalorifik değeri 4200 -5000 kcal/kg olan yepyeni bir ürünle artık daha az ücretle ama daha çok kalori ile temiz ısınma devri başlatıldı.

Depolama kolaylığı da olan ahşap peletin kül oranı da 100 kiloda azami 1-3 kilo arasında .

Bacalarda kir bırakmayan, çevreyi koruması açısından geleceğin yakıtı olarak kabul edilen ahşap paletle 3,5 ton meşe odunu gücünde 1 ton peletle ısınabiliyorsunuz.

Sadece otomatik kaloriferlerde değil, sobalarınızda da yakılabilen geleceğin yakıtı kabul edilen temiz yakıtı görmeden evinize başka yakıt sokmayacağınız iddia ediliyor.

İthal kömüre, oduna, hele hele Malkara -Keşan’ın zehir saçan kömürüne son vereceğini iddia eden Feyyaz Tozkopar; “Artık rahat nefes alacağız geleceğin yakıtı Ahşap Peletin 1 kg ile 10 Kg meşe odunun sıcaklığına kavuşacaksınız.”diyor.

Culuf bırakmayan kaloriferin yanma odalarına zarar vermeyen , havayı kirletmeyen ve bütün yakıt kitlerinden ucuz olan paletin;

1 kg = 5 kw enerjiye

2 kg peletin = 1 kg akışkan yakıta (mazot vs.)

eş değerde enerji üretirken, bunların 3/1 fiyat değerine eşit olduğuna bildirdi.

Feyyaz Tozkopar satışlara başladığını açıkladı.

Haber: Caner AKŞİT