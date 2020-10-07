İlkokul ve Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Ülkemizde etkili olan corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim – öğretim faaliyetlerine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan en son açıklamaların sonrasında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak ? sorusu yanıt buldu. Peki, 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından son dakika detayları…. Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim – öğretim faaliyetlerinde de değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 21 Eylül tarihinde 1. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? Sorusu da yanıtlanmış oldu. Peki, 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

SON DAKİKA! İLKOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2,3,4,8 ve 12. sınıf öğrenci, öğretmen ile velileri tarafından merak edilen İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? sorusuna ilişkin son dakika gelişmelerinden detaylar şöyle;

Önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan tarafında yapılan son dakika açıklamasıyla 21 Eylül’de yüzyüze eğitime başlayan 1. sınıf öğrencilerinin ardından 2,3,4,8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan’ın ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.

İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından detaylar şöyle;

SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİM

Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.”

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

İSTEMEYEN VELİ ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:”Ailelerimize bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. İlk aşamamızda 3. haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için 2. aşamaya geçmeye hazırız.

“HAFTANIN 2 GÜNÜ OKULDA OLACAKLAR”

Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, kayıpların nerede olduğunu dikkate alarak aşamalı olarak eğitime geçiyoruz. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız.

“İSTEMEYEN VELİ, ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYECEK”

Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Velilerimizin sürecin iyi yönetildiğini gördüğünde rahatlayacağına eminim.

“500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET DAĞITILACAK”

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarında tüm sınıf seviyeleri açılıyor. Uzaktan eğitim sürecimiz, yüz yüze eğitim sürecimizle birlikte devam edecek. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak.

“OKUL YÖNETİMLERİ ULAŞTIRACAK”

Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Bu yardımlar çocuklarımıza peyderpey ulaştırılacak. Şu anda öğretmenlerimiz eğitimi güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar.

“CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM OLABİLİR”

EBA araçlarında, sınıflarda, her gün canlı ders yapan yüzlerce öğretmenimiz var. Meslek lisesi ve halk eğitim merkezilerinde öğretmenlerimiz üretim yapmak için seferber oldular. Cumartesi günü eğitim olabilir. Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım”