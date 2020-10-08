Gelibolu Belediyesi’nden Meterolojik Uyarı

Gelibolu Belediyesi yaptığı duyuruda “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı..”Duyuruda; “Metroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; yurdumuzun soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.08 Ekim 2020 Perşembe (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40/75 kg/m2) olması beklenmektedir.

Bu nedenle ani sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.