Sıcaklar zeytini kötü vurdu

İlçemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlarda bulunan zeytinler buruşmaya başladı. Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinde üreticiler rekolte kaybından endişeli. Bölgemizde özellikle susuzluktan meydana gelen buruşmalardan dolayı üreticiler rekoltenin düşük olacağından endişeli. Bazı bölgelerdeki arazilerde sulama çalışmaları yapılmasına rağmen yine de ağaçlardaki zeytinler çöl sıcaklarına yenik düştü.Özellikle sofralık zeytin üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan bölgemizde zeytinlerdeki buruşmalar devam ederse sofralık zeytinler yağlık olarak ayrılmaya başlanacak. İlçemizde zeytinlerdeki buruşmalardan dolayı ağaçlardaki zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen gün artan buruşmalar bu yıl rekoltede önemli bir kayıp yaşatacağı tahmin ediliyor..Haber:Caner AKŞİT