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Mazgallar Temizlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kent genelindeki yağmur suyu mazgallarını tek tek temizliyor. Ekipler, kış aylarında yaşanması muhtemel yağışlar öncesi mazgallarda biriken çöpleri temizledi.Temizlik İşlerine bağlı ekipler, ilçemiz genelindeki mazgalları temizleyerek içlerinde biriken hafriyat, kâğıt, mil, çakıl ve izmarit gibi maddeleri topladı.Gelibolu Belediyesi Temizlik işleri ekipleri, yağmur suyu alt yapısını temizleyerek sonbahar yağışlarında oluşabilecek tıkanıklıklara karşı önlemlerini aldı.
Temizlik Ekipleri Müdürlüğü bünyesindeki deneyimli ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mazgallar çöp birikintilerinden temizlenirken, kullanıma bağlı deforme olmuş mazgallar yenileriyle değiştirilerek daha kaliteli duruma getirildi.
Haber: Ali GEZER

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