Tüm Alanlarda Genel Denetim Gerçekleşti

8 Ekim Perşembe günü(dün) ilçemizde Kaymakam Hakan Kılınçkaya,Gelibolu Belediyesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, Mahalle ve Köy Muhtarları Meslek Odaları, Genel Kolluk Birimleri (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) ve Özel Kolluk görevlilerinin de katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleşti.

Denetimde verilen mesaj Sosyal Mesafe- Maske- Temizlik oldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN