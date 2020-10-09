Yoğun Sağnak Yağışı Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olan sıcak havaların seyretmesi özellikle çiftçilerimizi önümüzdeki dönemde kuraklık için son iki gündür etkili olan sağanak yağış bölgedeki tarım üreticilerin yüzünü güldürdü. Yaz mevsiminde ve son gnlerde yaşanan kuraklığın ardından sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin yüzünü özellikle geçtiğimiz gece başlayan sağanak yağmurları güldürdü.

Yağışlarla kayganlaşarak tehlike arz eden yollarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıldı. Haber: Caner AKŞİT