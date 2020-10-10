Esnaf ve Santkarların Toplantısına Çanakkale CHP Milletvekili Av.Muharrem Erkek Konuk Oldu

Çanakkale’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası diğer odaların başkanları ile ilgili toplantı düzenledi.Toplantıya CHP Çanakkale Milletvekili Av.Muharrem Erkek konuk oldu.Erkek ve Esnad Sanatkarlar Odası Başkanları esnafın pandemi dönemindeki sıkıntı sorunlarını tartıştılar.Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı , pandemi sürecinde tüm il genelindeki Esnaf ve Sanatkarların, tüm sektörlerdeki işyerlerinin (gıda, hizmet, ulaşım, servis araçları, kahvehaneler, pansiyonlar, dügün salonları, kantinler, kırtasiyeler, berber ve kuaförler , eğitim, sanayi, tamirat, bakım , pazarcilar) yaşadığı sıkıntıları, sorunları ve tabanlarının Devletten taleplerini, alınması gereken önlemleri, yardımları, teşvikleri anlatarak rapor sundular.. Erkek’e CHP ‘nin bu konularda yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler. Milletvekili Erkek’e toplantımıza katılımları, sorunlarımızı dinlemeleri ve bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı, teşekkürlerimi sundular.Haber: Ali GEZER