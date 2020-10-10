Elektrikli cihaza bağlı hastalar için önemli hatırlatma

Cihaza bağlı yaşam süren hastalar için elektrik enerjisi hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle, hastaların elektriklerinin kesintisiz olması için özel bir uygulama yürütülüyor.. Kronik hastalıkları olan; diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan hastalar, yazılı olarak elektrik dağıtım şirketine başvuru yaptıklarında elektrik kesintilerinden etkilenmiyor ve hastaların enerjileri kesintisiz olarak sağlanıyor. ‘Kesintisiz enerji’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Limak Enerji, cihaza bağlı yaşam süren hastalar için özel bir uygulama yürütüyor. Kronik hastalıkları olan; diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan müşterilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için önemli bir uygulama yapıyor. Uygulama sayesinde müşteriler, gerekli belgeleri ibraz ederek başvuru gerçekleştirdiklerinde enerjileri kesilmiyor. Uygulamadan bugüne kadar 145kişi yararlanmış bulunuyor. Şirket, cihaza bağlı yaşam sürdüren müşterilerinin kendilerine ulaşarak durumlarını bildirmelerini ve başvuru yapmalarını önemle hatırlatarak, böylesi hayati bir konuda müşterilerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yazılı başvuru yapılması ve bilgi güncellemesi gerekiyor”

Yaşam destek cihazına bağlı olan abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ilgili elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçerek yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, yaşadıkları yerde bulunan elektrik aboneliğinin kendi üzerlerine olması, adres, kimlik ve irtibat bilgilerinin güncel olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Başvuru yapacak vatandaşların, elektrik dağıtım şirketine yaptığı yazılı başvuruda sağlık raporunu ibraz etmesi ve gerekli durumlarda iletişime geçilmesi için bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Gerçekleştirilen yazılı başvurunun ardından bu abonelere özel bir kod tanımlanarak, enerjilerinin kesilmemesi sağlanıyor. Böylece bu müşteriler, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı ve yaşanması muhtemel planlı ve plansız enerji kesintilerinden etkilenmiyor. Bu sayede enerji kesintisi halinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçiliyor.

Sağlık sorunları sebebiyle yaşam destek cihazlarına ihtiyaç duyan kişiler, “Elektrik Desteği Programı” kapsamında sosyal yardım da alabiliyor. Bu kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak, kullandıkları cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar nakdi yardım ve kesintisiz güç kaynağı desteğinden faydalanabiliyorlar.



