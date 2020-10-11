7 Yıl Önce Fetöcü Hakimlerin Verdiği Karar Bozularak Mahkumiyet Kaldırıldı

01.10.2013 yılında Denizcilik Lisesi’ndeki bir toplantıdaki olayları gazetemizde haber yapınca ,yayın yoluyla okul müdürüne hakaret ettiğimiz iddiasıyla açılan davada, Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleriyle cezalandırılan gazetemiz sahibi Recep Yüzüak;“Bir kez daha adalet yerini buldu.Bu ülkede hakimler var , o günde bu kararı veren hakiminde, savcının da yüzüne söyledimdi.Siz milletin hakimleri değilsiniz.Mensubu olduğunuz cemaatin hakimlerisiniz .Bu kararınız size bir tokat gibi gelecektir.”demişti.

Yargıtaya 2015 yılında giden “Bozma talebimiz FETÖ Hakimlerinin temizlenmesinin ardından yargıtaydan bozularak geldi.Türk Milleti adına yargıtayımızın verdiği karar gerçekten 2013- 2015 yılları arasında ilçemizde görev yapan ve 15 Temmuz sonrası Fetöcülükten ağır cezalar alarak hapislerde olan bu hakim, savcı ve avukatının suratına tokat gibi patlamıştır.”dedi.

8 yıl önce Fetöcü Hakimlerin verdiği karar yargıtayca bozularak,Recep Yüzüak’ın mahkumiyeti kararı bozuldu.

01.10.2012 yılında Denizcilik Lisesi’ndeki Okul Aile Birliği toplantısındaki olayları, gazetemiz haber yapınca, okul müdürüne yayın yoluyla hakaret ettiğimiz iddiasıyla; TC. Kanunun 125/2 , 125/1-3-a-4, 53/1 maddelerinden dava açılarak cezalandırılmıştık.

Gelibolu’da gazetemize ceza yağdıran kararları veren mahkemenin hakim ve savcısının fetö davasından meslekten ihraç edildiği ve ağır cezalandırıldığını söyleyen Yüzüak;

Karardan sonra da : “Bu karar tamamen yanlıştır.Kanun maddelerinde belirtilen hiçbir suç oluşmadığı halde, mahkemedeki hakimin şahsıma karşı peşin hükmüyle karar verildi.

Aynı apartmanda oturduğumuz hakimle 15 Temmuz’dan çok önceki konuşmalarımızda, eşiyle olan sohbetimizde;

“Bazı hakimlerin ,savcıların Balyoz, Ergenekon davalarını emirle , talimatla aşdıkları doğrultusunda icat ediyorlar.”diye tartışmıştık.15 Temmuzda bu hakim ve eşinin FETÖ bağlantıları da ortaya çıkınca neden cezalandırıldığını anladım.Ama ilk karardan sonra , siz bu kararı yanlış veriyorsunuz.Bu yazılanlar haberdir, hakaret suçu oluşturmuyor.Vereceğiniz kararın Allah nezdinde de hükmü yoktur.

Bugün bu karar geri dönecek demiştim diyen Yüzüak; “Yanılmadım , Türkiye’de hakimler var ,Türk Milleti adına karar veren yüce yargıda gereğini yaparak, verdiği kararla bu cemaat hakim ve savcılarının yüzüne tokat gibi bir karar vermiştir.”dedi.”Yargıtaydan gelen kararda beraat etmesi gerekirken, davalıya ceza verilemez” diyen yargıtayın tüm üyelerinin ve başkanının oy birliği ile kararın bozulmasına karar verdiler.Haber Merkezi