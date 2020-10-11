Özacar Ankara Katliamında Hayatını Kaybedenleri Andı

Özacar, 5 yıl önce 10 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları andı.Özacar; “5 yıl önce 10 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”dedi.

GAR KATLİMANIN 5’İNCİ YILDÖNÜMÜ

10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.

Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD’li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 101 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.

Katliamın üzerinden tam beş yıl geçti. Saldırıya ilişkin 20’si tutuklu 36 kişi’nin yargılandığı 2016’da başlayan ilk dava 2018’de sonuçlandı. Mahkeme heyeti 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” ve “kasten öldürme” suçlarından toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bu karar halen istinaf sürecinde. Kasım 2018’de ise firari sanıklarla ilgili ikinci bir dava görülmeye başlandı. Son duruşması 21 Eylül’de yapılan bu dava halen devam ediyor.Haber: Caner AKŞİT