TURAN”ÇANAKKALE’MİZ ADETA TARIMIN DA BAŞKENTİ”

14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı Güney Marmara’nın önemli fuarları arasında yer alan ’14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ törenle açıldı.Biga;’daki Tarım ve Hayvancılık Fuarına Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Gelibolu Ticaret Odası Sekreteri Hüseyin Çakmak’ta katıldı.Güney Marmara’nın önemli fuarları arasında yer alan ’14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ törenle açıldı.Biga’nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak fuara katılan 80 firma, bin peronda stant açtı. Maske, sosyal mesafe, maksimum hijyen kurallarına uyularak ateş ölçümü ve hes kodlu kontroller yapılarak girildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, açılışta yaptığı konuşmada: “Bir yıl aradan sonra Asya’nın kapısı Biga’mızda fuarımızı yeniden açmanın milletin efendisi, köylümüz, çiftçilerimiz ve besicilerimizde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kış pandemi süreci devam ederse sağlığımızı, kaynaklarımızı, ekonomimizi oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Bizler bunun farkında olup hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz ekim, kasım ve aralık aylarında vergilerden dolayı firmalarımız bir çıkmazın içinde. Bu nedenle vergi, SGK gibi borçların yeniden yapılandırılarak faizsiz bir ödeme planının 2012 yılına uzatılması kışı bahara çevirebilir” dedi. AK Parti Grup Başkan vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise 80’e yakın firmanın katıldığı bölgenin en büyük fuarından bir tanesi olan 14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarının çok farklı bir sektör çalışması olduğunu söyledi. Turan konuşmasında: ” geçen yıl İSO’daki 500 firmanın içerisinde 6 tane Biga’ya ait firmanın olması en önemli hususlardan bir tanesi. Biga büyümeye, Çanakkale’miz büyümeye devam edecek. Tarım, Çanakkale’mizde üçte bir neredeyse insanımızın ürettiği özel bir iş kolu. Balıklıçeşme Organize Sanayi Bölgemizde 500 dönüm vasıfsız tarım alanını mera alanını bin 500’e çıkarıyoruz. Yetmedi Gümüşçay sınırları içerisinde 3 nolu sanayi sitesinin kurulmasını takip ediyoruz. Ticaret Borsamızın öncülüğünde 75 tane tahıl deposunu inşaatı devam etmekte. Örnek bir kuruluş halinde. Bitiminde Belediyemiz et entegre tesisi yapacak. Biga’nın ne derdi varsa çözmek için gece gündüz emrindeyiz ” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise; “Geçtiğimiz yıl İSO’daki 500 büyük firma içerisinde 6 Biga firmasının olması önemli bir başarı. 2019’da Biga’nın 1 milyar dolardan fazla ihracatı oldu. O yüzden istiyoruz ki; bizler siyasiler milletin emrinde olarak, bize düşen ne varsa onları yapmaya, bu işlere omuz vermeye, siyasi polemiklerden ve kavgalardan uzak sonuç odaklı iş yapmaya hep beraber destek olalım. Türkiye seçimlerle çok zaman kaybetti. Seçim tartışmalarıyla uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşadı. Darbe girişimleriyle, kapatma davalarıyla, demokrasi dışı girişimlerle büyük bedeller ödendi. Ama artık önümüzde 3 yıl boyunca seçim yok. 3 yıl seçim olmamasının kıymetini hep beraber değerlendirelim. En kolay iş; kavga etmek, polemik yapmak. Ama bunlarla uğraşacak hiç vaktimiz yok. Kavgayı, polemiği bırakıp üretimde, istihdamda ne işler yaparız bunlara bakalım” diye konuştu.

“10 tondan büyük gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği bir liman yapılıyor”

Karabiga Limanı hakkında da açıklamalarda bulunan Turan, ” Karabiga Limanı 3 tonluk gemilerin yanaştığı bir limandı. Ama projemize göre 10 tondan büyük gemilerin yanaşabileceği, yükleme boşaltma yapılacağı bir liman yapılıyor. Biga üretiyorsa, Karabiga’da gemilerle yapılacak ihracatın adımını da atıyoruz. Yani Biga’mız denize açılsın istiyoruz. Denize açılan Biga’nın büyük limanlarla ihracatı kolaylaştırsın istiyoruz. Yetmez, liman değil Karabiga’ya yani o limana giden yolun da olması lazım. Bu yüzden harika bir yol çalışması bitmek üzere. Biga’nın, Gümüşçay’ın doğal gazının gelmesi orada canlılığı ekstra artıracak. Bölgemizi büyütmek için ne varsa yapmayı bir görev, bir şeref biliyoruz. Çünkü bölgemiz 115 farklı tarım ürünüyle kendisini gösteren özel bir bölge. Çanakkale’mizde 115 farklı ürün söz konusu. Bunların 45 tanesi de Türkiye’de ilk on içerisinde. 8 tanesi de birinci sırada. Yani Çanakkale’miz tarımın adeta başkenti. O yüzden tarımla ilgili daha çok önemli işler yapacağız. 2,5 milyon ton üretimi olan, 969 bin ton sebze üreten, 519 bin ton meyve üreten bir kentten bahsediyoruz. Yapılan desteklerle, teşviklerle makineleşmeyle, çiftçimizin ve muhtarımızın gayretiyle şu an 38’nci sırada olan tarım alanı büyüklüğümüz, üretim bakımından değerlendirildiğinde 18’e yükselmiş durumda. Ama istiyoruz ki daha yukarıya çekebilelim” şeklinde konuştu.18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların alınmadığı fuara katılanlar daha sonra stantları gezdi.