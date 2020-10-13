Okullarda Yüzyüze Eğitimde 2.Aşama Başladı

Tüm yurtta ve ilçemizde de ilk etapta sadece 1. sınıfların devam ettiği yüz yüze eğitime Pazartesi günü (dün)5 yeni sınıf daha eklendi.Veliler, çocuklarını Pazartesi günü (dün )erken saatlerde okullara getirirken, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Türkiye’de de eğitime ara verilmişti. 21 Eylül’de 1’nci sınıfılar eğitime başlarken dün 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı.

Okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü. Öğretmenler, okul girişlerinde öğrencilerini karşılayarak yeni kuralları anlattı. Veliler ise okul girişlerinde çocuklarının heyecanlarına ortak olduUzun zaman sonra okula döndükleri için mutlu olduklarını belirten öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya geçtiklerinde arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet ettiler.Haber:Seda LİMAN ZENGİN