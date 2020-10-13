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Milli Eğitimde Soruşturma

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başlatılan soruşturma sürüyor.Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan ihbar üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü başlatılan soruşturmada, ihalelerle ilgili yolsuzluk iddiasında bulunuldu.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından,Milli Eğitim Bilgisayarları iddianın araştırılması için incelemeye alındı.
Son zamanlarda yapılan ihaleler ile bazı alım- satımlarda incelemeye alındığını öğrenildi.
Soruşturmanın 3 gündür devam ettiği açıklandı. Haber Merkezi

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