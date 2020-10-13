ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ

İlçemiz Küçük Sanayi Sitesi’nde iki dükkan komşusu İ.Ö ile S.A. yıllardır iyi komşuydular.Son zamanlarda aralarındaki tartışmalar dostluklarını bozdu.

Önceki günde tartışmaları uzayınca araçları ile kocalamaca yaparak, Eğritaş Bölgesine gittiler.Burada da tartışmaya devam eden S.A. bıçağını çekerek İ.Ö.yü muhtelif yerlerinden bıçakladığı bildirildi.Ağır yaralanan İ.Ö. dün yardımına civardaki yazlıkçı vatandaşlar koşarak olayı 112 ve 155 ‘e bildirdiler.

İlçemiz Devlet Hastanesi ‘ne kaldırılan İ.Ö. ilk tedavisinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gönderilerek yoğun bakıma alındı.

Dün öğleden sonra hastane yetkililerinden alınan habere göre İ.Ö’nün tedavisinin iyiye gittiği bildirildi.Haber Merkezi