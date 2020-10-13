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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞAMBA GÜNÜ BİTİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vatndaşların dinlence mekanlarının önceliğinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki genel bakım çalışmalarının sonuna yaklaşınıldı. İç ve dış cephe boyaması başta olmak üzere tamamını ele alınan tesis Çarşamba gününden itibaren vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek.
Haber: Hilal GEZER

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