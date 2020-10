CHP İlçe Kadın Kollarından “Tencere Boş”Eylemi

CHP İl Kadın Kolları tarafından başlatılan ve Çanakkale’nin tüm ilçelerinde de gerçekleştirilecek olan “Ekonomiden Haberin Var mı?” eylemi dün CHP İlçe Kadın Kolları tarafından ilçemizde gerçekleştirildi.

CHP İlçe Kadın Kolları tarafından ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla dün eylem yapıldı. Salı Pazarı önünde düzenlenen eyleme CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol ve Belediye Meclis Üyesi Gülizar Durgunoğlu da katıldı. Boş tencereleri ile Pazar girişinde eylem yapan kadınlar, tüm kadınları boş tencereleri ile ekonomik sıkıntıya dikkat çekmeye çağırdı.

Düzenlenen eylemle ilgili konuşan CHP İlçe Başkanı Yeter Deligöz; “Eylem Çanakkale İl Başkanlığı tarafından başlatıldı. Eylemin amacı etkinliği ilk defa Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak yaptık. Lâpseki’de devam ettik. Şimdi 3.aşama olarak Gelibolu’da devam ediyoruz. Dikkat edilirse bizim sloganımız “Ekonomiden haberin var mı? Amacımız ekonomideki kötü gidişatın bir kez daha kadınlar olarak gözler önüne sermemiz. Bundan 2-3 yıl önce pazara çıkan bir vatandaş filesini 50 ile 100 lira arasında doldururken bugün 100 ile 200 TL arasında doldurmakta, bunu herhâlde kimse inkar edemez.

Bu bilinen bir gerçek. Asgari ücret net 2.324 lira bu ücretli bununla ev kirasını ödüyor, alışverişini yapıyor, taksitlerini ödese tenceresini dolduracak erzak bulamıyor. Biz bunu vurgulamak istedik. Esnaf, çiftçi, emekli zor durumda, buna birde pandemi dönemi eklendi, ekonomi tamamen dibe vurdu. Her gün haberlerde duyuyoruz, insanlar evlerine eti ya ayda bir alıyor ya da Kurban Bayramı’nda girdiğini söylüyor. Bizim muhalefet partisi olarak bunları dile getirmemiz gerekiyor. Muhalefet partisi olmak bunu gerektirir. Biz bu etkinliği Çanakkale’de, Lâpseki’de ve ilçemizde olduğu gibi bütün ilçelerde sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha sonra İl Başkanımız da açıklama yapacak. Bizim Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka bunu bize teminat olarak verdi.Bu etkinlikler yapılırken sosyal medyaya da yansıdı tabi. Sosyal medyada trol denilen kişiler de oluyor biliyorsunuz. Bunların bizleri eleştiren açıklamalarına rastlıyoruz. Ben bunlara da açıklama yapmak istiyorum. Bunlar, bugün belki Gelibolu’da da olacak, eleştiri alacağız fakat şunu söylemek istiyorum. Bazıları şöyle bir eleştiri yapmış, o tencereleri doldurmuyor musunuz?Ben şunu söylemeliyim ki; pandemi ve Ramazan Ayı döneminde kendi çabamla bir kaç vatandaşımızın bana verdiği maddi destekle şu ana kadar 50 kişiye yardım yaptım. Bunu bilen biliyor. Biz bunları gündeme getirmiyorsak bunları yapmıyoruz anlamına gelmesin. Bir de bu dönemde CHP Belediyelerinin yaptığı şeyleri biliyorsunuz. Demek ki biz iktidar olsak çok daha güzel şeyler yapacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum ve buraya gelip de bize destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Ekonomiden Haberin Var mı?’ eylemi için ilçemizde bulunan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol da bir açıklamada bulundu. Erol açıklamasında; “Böyle bir eylemi başlatmamızdaki amaç şuydu; Biz kadınlar bir araya geldiğimizde hepimizin evinde tencere kaynarken, eksilenleri gördük, aslında dedik ki; “Bugün bu kaynıyor ama geçen sene daha çok vardı. Şu anda evimize et değil, dert giriyor. Tenceremizde et yok, dert var” dediğimiz zamanlar oldu.

Bunları görüp, karar verdik dedik ki; “Bütün kadınların tencerelerinde ne kaynıyor?” bunu soralım. Boş tencereleri gösterelim ve dertlerini dinleyelim istedik. Bakın arkadaşlar pazar orada elinizde, cebinizde çantanızda kaç kuruşunuz var? Pazardan dönerken kaç lirayla döneceksiniz? O pazar çantası dolacak mı? Her istediğinizi alabilecek misiniz? Çocuğunuza bunları yapabilecek misiniz? Doğru beslenebilecek misiniz? Bunları dedik ki herkese söyleyelim. Çünkü zaten patlama noktasındayız. Hiç iyi yönetilmeyen savrulan bir ülkedeyiz ve savrulduğumuzu insanlara duyurmak istiyoruz. Bu eyleme Çanakkale’de başladık. Genel Merkezimiz bizlere destek oldu. Şu anda 81 ilde eylem çalışmaları yapılmakta. Biz Çanakkale olarak biraz daha önde gidiyoruz. İlçelerimizde devam etmekteyiz. Gelibolu ayağına geldik. Sizlerin çok iyi bildiği sorunu, sizlerle belki bir kez daha yüzleştirmek, bir kez daha anlatmak için buradayız. Diyoruz ki eğer tencereler boş ise, bunu yapanlar, yönetenler sizi buna mahkûm edenlere hesap sorun. Bunun hesabını isteyin, sorun çünkü siz asilsiniz, onlar vekil. Onlar görevli, siz asil olduğunuzu bilin bunlara lütfen mahal vermeyin, fırsat vermeyin” dedi.