GÜNCEL HABERLER 

AKM’DE GÖKBÜET SU BİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Birlik Başkanlığını Özacar’ın yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği tarafından AKM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, birlik üyelerine barajın mevcut durumu hakkında bilgiler verilirken, istek ve öneriler değerlendirildi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

26 KASIM KURTULUŞ KUPASI SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

buyukzafer 0

MUHSİN İMDAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

buyukzafer 0

Özacar’dan Fen Lisesi Öğrencileri ve İdarecilerine Teşekkür

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.