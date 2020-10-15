AKM’DE GÖKBÜET SU BİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Birlik Başkanlığını Özacar’ın yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği tarafından AKM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, birlik üyelerine barajın mevcut durumu hakkında bilgiler verilirken, istek ve öneriler değerlendirildi.

Haber: Caner AKŞİT