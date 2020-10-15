Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Acil Durum Çantasında Bulunması Gerekenleri Açıkladı

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Gününde farkındalık olarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi afet ve acil durum çantasında bulundurulması gereken malzemeler ile ilgili bilgiler verdi.

Acil durumlarda çantamızda bulunması gerekenler;Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli