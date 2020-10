TURAN: “ŞEHRİMİZE AİT MARKALARIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte Biga’da iş yeri açılışına katıldı.Kobak Süt Ürünleri’nin bölgenin önemli üreticileri arasında olduğunu belirten Turan, “Tüm dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bu süreçte firmalarımızın, işletmelerimizin yeni girişimlerde bulunmaları, istihdam oluşturmaları son derece kıymetli. Daha güçlü ekonomilere sahip olmak için kabuğa çekilmek yerine yeni atılımlara ve yatırımlara devam etmek gerekir. Çanakkale’miz de Türkiye’miz de bunu yapıyor.” dedi.

Şehrimizin içinden çıkmış her marka bizim için kıymetlidir. Her biri bizim için gurur kaynağıdır. AB standartlarında, yüksek teknoloji kullanarak üretim yapan yıldızlaşan markalarımızdan biri olan Kobak firması da faaliyetleriyle bizleri gururlandırıyor. Kobak Süt Ürünleri, 1987 yılından bu yana Çanakkale Yenice’de peynir üretimi ile faaliyete başlayan, gün geçtikçe büyüyen yerli bir markamız. Bölgemizin en önemli üreticilerinden biri. Kısa süre içerisinde bölgede ve ülke genelinde önemli bir karşılık bulan, hızlı bir şekilde üretimini ve ürün çeşitliliğini artıran bir firma. Bugün de Biga’mızda 3. toplamda 11. şubenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize ait markalarımızı artırmamız gerekiyor. Et, süt üretimimiz, tarımsal üretimimiz iyi durumda. Ancak markamız olmadığı için başka firmalar bunları markalandırıyor. Bizim her konuda kendi markamızı oluşturmamız lazım. Emeğimizin adını neden biz koymayalım? Şehir ekonomisine kattığı değer, oluşturduğu istihdam için Kobak Ailesi’ne teşekkür ediyor; yeni işletmelerinin hemşehrilerimize ve Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Açılışa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur ve çok sayıda davetli katıldı.Haber Merkezi